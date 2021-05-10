الرئيس إلهام علييف يضع باقة من الزهور امام تمثال الزعيم الوطني
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج)
زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة نخجيوان.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع باقة من الزهور أمام التمثال احياء لذكراه الخالدة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٢]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٠]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٩]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤١]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٠٨]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٥٨]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٤٨]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٠١:٢٢]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٨:١٨]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٦]
٠٩.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢١]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٠]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٣]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:١٠]
٠٩.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك