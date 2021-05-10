نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة نخجيوان. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع باقة من الزهور أمام التمثال احياء لذكراه الخالدة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع باقة من الزهور امام تمثال الزعيم الوطني

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