  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الاذربيجاني يتفقد سير اعمال بناء مبنى لمركز "اسان خدمة" في نخجيوان

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج)

    تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو سير أعمال بناء مركز "اسان خدمة" في مدينة نخجيوان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف أحاط رئيس الجمهورية علما بالاعمال المقامة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني يتفقد سير اعمال بناء مبنى لمركز "اسان خدمة" في نخجيوان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]
    تدشين مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير انشاء محطة اوردوباد الكهرمائية
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    افتتاح مستشفى مركزي للحامية العسكرية في نخجيوان
    الرئيس الاذربيجاني يتفقد سير اعمال بناء مبنى لمركز "اسان خدمة" في نخجيوان الرئيس الاذربيجاني يتفقد سير اعمال بناء مبنى لمركز "اسان خدمة" في نخجيوان