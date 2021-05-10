نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج) تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو سير أعمال بناء مركز "اسان خدمة" في مدينة نخجيوان. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف أحاط رئيس الجمهورية علما بالاعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : الرئيس الاذربيجاني يتفقد سير اعمال بناء مبنى لمركز "اسان خدمة" في نخجيوان

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