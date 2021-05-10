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    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح فرع نخجيوان لمؤسسة "اذرخالتشا" لصناعة السجاد

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح فرع مؤسسة "اذرخالتشا" لصناعة السجاد الاذربيجاني في ناخجيوان.

    قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح فرع نخجيوان لمؤسسة "اذرخالتشا" لصناعة السجاد
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