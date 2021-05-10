الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٠]
نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد.
قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.
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