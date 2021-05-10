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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]

    نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد.

    قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد
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