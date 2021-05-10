نخجيوان، 10 مايو (اذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد. قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد

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