نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو سير أعمال إنشاء محطة اوردوباد الكهرمائية. قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سير انشاء محطة اوردوباد الكهرمائية

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