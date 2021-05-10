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    أخبار رسمية


    تدشين مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي.

    قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

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