نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي. قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : تدشين مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده