أذربيجان: تسجيل 371 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 شخصا
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)
سجلت إصابة 371 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 892 مصاب هذا المرض وتوفي 18 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 327 ألف و87 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 307 ألف و11 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4698 مريض منهم ويستمر علاج 15378 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و337 ألف و931 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6946 فحص طبي.
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