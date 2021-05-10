تطعيم 170 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 170 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 10 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 26 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و144 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و687 ألف و567 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و5 آلاف و704 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و681 الف و863 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.