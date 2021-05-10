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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: رأوا قبضتنا وهذه القبضة في مكانها

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٣]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    كلامي صحيح. إذا انتقلوا من هذه التصريحات إلى الافعال فسيتم تدميرهم على الفور. لا أحد سيستطيع الدفاع عنهم. عليهم ألا تعتمد على أحد. لقد تفاخروا بجيش "منتصر وقوي" خلال سنوات عديدة. لا توجد قوة ولا إرادة ولا حق أخلاقي في أرمينيا للعيش بأفكار انتقامية. هذا انتحار بالنسبة لهم.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني خلال زيارته لجمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي ردا على تصريحات بعض القوات الحكومية والمعارضة في أرمينيا بشأن عودة شوشا.

    قال رئيس الدولة: "ما زلنا نتابع هذه التصريحات. تعبر كل من الحكومة والمعارضة وجميع العناصر المشاركة في السياسة في أرمينيا عن آرائهم بشأن عودة شوشا وعودة هادروت. ما زلنا نتحلى بضبط النفس. لكن على تلك القوى ألا تلعب بالنار. شهدوا قوة قبضتنا. هذه القبضة في مكانها. لا احد سيستطيع ان يقف أمامنا".

    شدد الرئيس إلهام علييف على أنه "إذا رأينا أدنى تهديد فسوف ندمرهم على الفور: "سندمرهم على الفور. إنهم يعرفون ذلك أيضا. لدينا القوة والإرادة والشجاعة. القبضة في مكانها أيضا".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: رأوا قبضتنا وهذه القبضة في مكانها
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