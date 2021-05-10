الرئيس إلهام علييف: بعض السياسيين يتحدثون عن وضع كيان غير موجود

باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

تسير كل الأعمال في أذربيجان في اتجاه إيجابي. أود أن أقول مرة أخرى إنه إذا قامت كل الدول بأعمالها ولم تحاول التدخل في عملنا، فسوف تسير الأمور على ما يرام ولن تكون هناك مشاكل في علاقاتنا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني خلال زيارته لجمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي.

قال رئيس الدولة إن "أما حديث بعض السياسيين عن وضع قانوني لقره باغ الجبلية – الكيان غير الموجود فقلت: اذا أراد شخص ما منح وضع قانوني للأرمن فإني أقترحه ان يختار مكانا جيدا لهم في بلده. لقد استولت الشتات الارمني على هذه الأماكن في بلدانهم منذ فترة طويلة. امنحوهم الحرية أو الاستقلال هناك. لكن ليس في أذربيجان. هذا لن يحدث في اذربيجان. كل يقول ما يريد فليقل".

ونصح الرئيس إلهام علييف هؤلاء السياسيين بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الوضع أو الصراع حتى لا يوتروا العلاقات. إذا ادلوا بها فسوف يتلقون إجابات.