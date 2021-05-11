لرئيس الأذربيجاني يهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشعب الاذربيجاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

نقل الرئيس إلهام علييف للشعب أطيب تمنياته وتهانيه بهذه المناسبة.

إن شهر رمضان الذي أنزل فيه كنز الحكمة الإلهية القرآن الكريم هدايةً للبشر إلى النزاهة والوحدة والشفقة والرحمة. خلال هذا الشهر، تتاح للمؤمنين فرصة سداد ديونهم الروحية للخالق القدير والتمتع بفرحة انتصار الكمال الأخلاقي والروحي على النفس.

يودع المؤمنون الاذربيجانيون هذا الشهر المبارك بكل فخر وامتنان.

شارك الرئيس إلهام علييف صلوات المواطنين من أجل ازدهار البلد ورفاهه خلال هذه الأعياد المباركة وأحيا مرة أخرى ذكرى أبناء الوطن الأم الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال أذربيجان وسلامتها الإقليمية.