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    الوزير بايراموف: أرمينيا تجهض عملية السلام

    ١١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١١]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    أذربيجان ملتزمة لتعهداتها في اطار الاتفاقات الموقعة وتنفذها بشكل جدي. اتخذ بلدنا العديد من الخطوات من طرف واحد، لاسيما سمحت بنقل الشحن الإنسانية عبر أراضيها. شارك العسكريون الاذربيجانيون في تنظيم عمليات البحث عن بقايا الجثامين وتم تسليم حوالي 1600 جثة الى أرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب لقائهما في 11 مايو.

    قال الوزير الاذربيجاني: "نشيد دور روسيا ونشاطها وكذلك النشاط المشترك لمركز المراقبة الروسي التركي" مشيرا الى ان أرمينيا مستمرة في إجهاض عملية السلام. لا يخدم موقفها في تطبيع الوضع في المنطقة. ان تسلل عسكريي أرمينيا الى أراضي أذربيجان وقتلهم للأشخاص المدنيين فيها في نهاية عام 2020 انتهاك صارخ للاتفاقات التي تم التوصل اليها. تواصل أرمينيا جرائم حرب في أراضي أذربيجان.

    لفت الوزير بايراموف الى ان الجانب الأرميني لا يزال يرفض تسليم خرائط الحقول الملغومة، وكذلك يمتنع عن تقديم معلومات عن 4 آلاف اذربيجاني أصبحوا من المفقودين إبان الحرب القراباغية الأولى.

    AZERTAG.AZ : الوزير بايراموف: أرمينيا تجهض عملية السلام
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