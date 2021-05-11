أذربيجان: تسجيل 514 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 15 شخصا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

سجلت إصابة 514 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1306 مصاب هذا المرض وتوفي 15 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 327 ألف و601 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 308 ألف و317 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4713 مريض منهم ويستمر علاج 14571 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و346 ألف و12 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8081 فحص طبي.