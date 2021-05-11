لافروف: التنفيذ الكامل للاتفاقات ضروري لتطبيع الوضع في المنطقة

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

ان التنفيذ الكامل للاتفاقات التي تم التوصل اليها مفتاح لتطبيع الوضع في المنطقة. تضمن هذه الاتفاقات كل الآليات للحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية وبدء العلاقات الاقتصادية والمواصلات.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب اللقاء مع نظيره الاذربيجاني في 11 مايو في باكو.

قال الوزير الروسي ان مسألة استئناف المواصلات تنفذ نظرا لمواقف كل الأطراف المعنية، ليس فقط مواقف أذربيجان وأرمينيا فحسب بل بلدان الجوار روسيا وتركيا وإيران.

قال لافروف ان روسيا تشكر الجانب الاذربيجاني على دعمه لقوة حفظ السلام الروسي. ان مجموعة العمل الثلاثية تعد خططا معنية وتعطي اسهاما مهما في تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها.