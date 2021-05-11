لافروف: مسألة تسليم خرائط الحقول الملغومة نوقشت في يرفان

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

نؤيد حل كافة المسائل الإنسانية ولاسيما مسألة تسليم خرائط الحقول الملغومة بشكل فعال ودون تقدم الشروط الأولية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك بباكو في 11 مايو في رده على سؤال حول رفض أرمينيا تسليم خرائط الحقول الملغومة الى أذربيجان.

اصاف الوزير لافروف انه ناقش هذه المسألة مع الجانب الأرميني في يرفان. شعرت بان قيادة أرمينيا تفهم مدى ضرورة حل هذه المسألة. قد اتخذت الخطوات الأولى وقدم الى قيادة أذربيجان معلومات بهذا الشأن. نأمل ان تحل هذه المسألة وشيكا وبالكامل.