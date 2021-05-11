الوزير بايراموف: تمجيد النازية مرفوض إطلاقا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تمجيد النازية مرفوض إطلاقا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في رده على سؤال مراسل وكالة أنباء أذرتاج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي بباكو في 11 مايو.

أعرب الوزير عن أسفه لوجود حالات كراهية الأجانب والقومية المتطرفة في أرمينيا مشيرا الى ان أرمينيا تعمل بشكل فعال في تمجيد الأشخاص المتهمين بالضلوع في ارتكاب الاعمال الإرهابية. تظهر في أرمينيا كراهية الأجانب بأشكالها المختلفة.

أعرب الوزير عن أسفه من وضع تمثال للسفاح النازي غاريغين نيجده في أرمينيا ويطلق اسمه على المدارس والشوارع. إن تشويه تماثيل وضعت لضحايا الهولوكوست وإحراق تمثال ماهتما غاندي في أرمينيا اثبت مدى خطورة هذه القضية في هذا البلد. يجب على الناس في أرمينيا ان يتفكروا عن خطورة هذه الحالات.