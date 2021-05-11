جيهون بايراموف: علينا ان نبدي اهتماما أكبر في اتفاقات حول المواصلات في المنطقة

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

نعتقد ان فتح خطوط المواصلات في المنطقة يطلب اهتماما كبيرا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في باكو في 11 مايو.

قال الوزير ان الاستعدادات لفتح المواصلات مستمرة بشكل مكثف. انعقدت 6 اجتماعات بين رؤساء مجموعة العمل الثلاثية. امامنا اعمال كثيرة وتعمل فرق خبراء على هذه المسائل. تشهد بعض المسائل تقدم اكثر بالمقارنة مع المسائل الأخرى. يتأثر هذا بالوضع السياسي الداخلي في أرمينيا أيضا. نعتقد ان الاتفاقات حول فتح المواصلات تطلب اهتماما اكثر. اني على يقين من ان نشهد قريبا بدء الاعمال على بعض خطوط النقل والمواصلات.