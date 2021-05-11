أذربيجان: تطعيم مليون و705 ألف و906 شخص بلقاح كورونا حتى الان

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 ألف و339 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 11 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 3783 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و14 الف و556 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و705 ألف و906 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و9 آلاف و487 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و696 الف و419 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.