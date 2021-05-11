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    مقتل 11 ومنهم 9 أطفال في تبادل اطلاق النار في مدرسة ثانوية في قازان بتتارستان

    ١١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٥‎٤]

    موسكو، 11 مايو، أذرتاج

    تبادل اطلاق النار نشب 11 مايو اليوم في المدرسة الثانوية رقم 175 في مدينة قازان بجمهورية تتارستان احد كيان الاتحاد الروسي اودى بحياة 11 شخصا ومنهم 9 اطفال.

    أفادت أذرتاج أن معلومات اولية تشير الى أن شابين اطلقا النيران في المدرسة وتم توقيف احدهما بينا قتل الآخر.

    وزار رئيس تتارستان رستم مني خانوف مكان الحادث.

    عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :مقتل 11 ومنهم 9 أطفال في تبادل اطلاق النار في مدرسة ثانوية في قازان بتتارستان
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