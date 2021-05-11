موسكو، 11 مايو، أذرتاج تبادل اطلاق النار نشب 11 مايو اليوم في المدرسة الثانوية رقم 175 في مدينة قازان بجمهورية تتارستان احد كيان الاتحاد الروسي اودى بحياة 11 شخصا ومنهم 9 اطفال. أفادت أذرتاج أن معلومات اولية تشير الى أن شابين اطلقا النيران في المدرسة وتم توقيف احدهما بينا قتل الآخر. وزار رئيس تتارستان رستم مني خانوف مكان الحادث. عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : مقتل 11 ومنهم 9 أطفال في تبادل اطلاق النار في مدرسة ثانوية في قازان بتتارستان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده