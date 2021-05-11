باكو، 11 مايو، أذرتاج بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية عزاء الى رئيس جمهورية تتارستان رستم منيخانوف. أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف اعرب عن بالغ حزنه بتلقيه نبأ مقتل الاطفال والمسنين جراء حادث تبادل اطلاق النار الواقع في المدرسة الثانوية رقم 175 بمدينة قازان فيما نقل تعازيه ومواساته الى رئيس تتارستان مينيخانوف واقارب الضحايا متمنيا شفاء عاجلا للمصابين والجرحى.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس تتارستان

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