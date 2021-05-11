كييف، 11 مايو / أيار، (أذرتاج) من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال والوفد المرافق له أذربيجان في أواخر يونيو. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء الأوكراني ان رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميغال سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الأذربيجاني علي أسدوف ومسؤولين آخرين. سيُناقش مشاريع لزيادة حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا وتعزيز التعاون في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء أوكرانيا يقوم بزيارة الى أذربيجان

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