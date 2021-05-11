باكو، 11 مايو، أذرتاج بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية عزاء الى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف اعرب عن حزنه البالغ بتلقيه نبأ مقتل الاطفال والمسنين جراء حادث تبادل اطلاق النار الواقع في مدرسة متوسطة من المدارس المتوسطة بمدينة قازان فيما نقل تعازيه ومواساته باسم شعب أذربيجان وباسمه الى الرئيس الروسي بوتين وذوي القتلى متمنيا شفاء عاجلا للمصابين والجرحى.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس روسيا بوتين

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده