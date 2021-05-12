ذوبان الثلوج في كلبجر يكشف عن الألغام التي زرعتها أرمينيا

باكو، 12 مايو، أذرتاج

بعد أن بدأ الثلج يذوب في سفوح جبال منطقة كلبجر شهدنا الحالة التالية: أثناء احتلال هذه الأراضي الأذربيجانية القديمة زرعت القوات المسلحة الأرمينية المئات أو حتى الآلاف من الألغام ودُفنت هذه الألغام في كل خطوة. وهذا دليل واضح آخر على عدم احترام أرمينيا لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي. وقد سقط بالفعل العشرات من جنودنا ومدنيينا ضحايا لانفجارات الالغام. لا يزال أكثر من مليون نازح أذربيجاني غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب رفض أرمينيا تقديم خرائط المناطق الملغومة، حيث لا تزال حياتهم وصحتهم معرضتين لخطر.

تفيد أذرتاج أن هذا جاء في البيان الصادر عن مكتب أمينة المظالم.

وجاء في البيان أنه "هذا دليل على انتهاك جسيم لحقوق الإنسان من جانب أرمينيا وتجاهل واضح للقانون الدولي. تقوم أمينة المظالم لأذربيجان بانتظام بإبلاغ المجتمع الدولي بالحقائق والأدلة الجديدة، وتكرر قلقنا بشأن الألغام المختفية وتهديدها المحتمل لحياة الناس، وتحث المنظمات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير لتسلم أرمينيا خرائط هذه المناطق الملغومة".