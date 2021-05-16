باكو، 16 مايو (اذرتاج) توجه العسكريون والمعدات العسكرية للجيش الاذربيجاني الى منطقة التدريبات. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات ستستمر حتى 20 مايو.

AZERTAG.AZ : توجه العسكريون والمعدات العسكرية الى منطقة التدريبات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده