توجه العسكريون والمعدات العسكرية الى منطقة التدريبات
AzerTAg.az
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
باكو، 16 مايو (اذرتاج)
توجه العسكريون والمعدات العسكرية للجيش الاذربيجاني الى منطقة التدريبات.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات ستستمر حتى 20 مايو.
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