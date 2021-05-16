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    سياسة


    توجه العسكريون والمعدات العسكرية الى منطقة التدريبات

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٤٢]

    باكو، 16 مايو (اذرتاج)

    توجه العسكريون والمعدات العسكرية للجيش الاذربيجاني الى منطقة التدريبات.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات ستستمر حتى 20 مايو.

    AZERTAG.AZ :توجه العسكريون والمعدات العسكرية الى منطقة التدريبات
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