أذربيجان تشارك في اعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

شارك وفد اذربيجاني يضم النواب ملاهت ابراهيم قيزي وسيافوش نوروزوف وكامران بايراموف وإلشان موسايف تحت رئاسة ضيافت عسكروف في أعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو التي انطلقت في 14 مايو.

في اجتماعات لجان الدفاع والامن والقيمة المدنية للامن والامن الاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والشئون السياسية لدى الجمعية البرلمانية للناتو نوقشت مواضيع "المراقبة الدولية للتسلح" و"الحيلولة دون الحملات الجيوسياسية والاديولوجية لروسيا" و"رؤية تجاه الدفاع الصيني: تحديات امام الناتو".

ستستمر الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو بالجلسة في 17 مايو.