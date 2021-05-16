أذربيجان: الطائرات بانواعها المختلفة تشارك في التدريبات العسكرية

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

تشارك الطائرات بانواعها المختلفة في التدريبات العسكرية التي انطلقت اليوم في اذربيجان، ذلك بناء على خطة التدريبات للجيش الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرات والمروحيات الجاهزة للقتال نقلت الى مطارات احتياطية.