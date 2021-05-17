مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وفرنسا

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

جرت في 16 مايو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الشئون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان أيف لو دريان، بمبادرة من الجانب الفرنسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا المسائل المتعلقة بالتوتر الأخير في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

قال الوزير جيهون بايراموف لنظيره الفرنسي ان أذربيجان تنفذ تدابير تعزيز الحدود مع أرمينيا بعد انقطاع دام مدة طويلة بسبب احتلال الأراضي الاذربيجانية، وتنشر قوات حرس حدودها في المواقع الخاصة بها، مما أثارت اختلافا بين الطرفين مشيرا الى ان أذربيجان تتخذ موقفا بناء لإزالة التوتر وارسلت قيادة حرس الحدود الاذربيجاني فورا الى المنطقة لإجراء محادثات مع الجانب الأرميني بهذه المسألة.

أضاف الوزير جيهون بايراموف ان تضخيم مسألة التوتر الحدودي وتسييسها مرفوض وغير مقبول منبها الى ضرورة حل مثل هذه المسائل عن طريق المحادثات.

كما أجرى الوزيران تبادل الآراء حول أمور ما بعد النزاع.