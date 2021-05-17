مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والكازاخستاني

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

أجرى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 17 مايو اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

هنأ الرئيس الأذربيجاني رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له دوام النجاح في نشاطه الرئاسي من اجل تطور بلاده وموفور الصحة.

أعرب الرئيس الكازاخي عن امتنانه للرئيس الاذربيجاني على الاهتمام والتبريكات.

وأعرب رئيسا الدولتين عن يقينهما مرة أخرى من استمرار التطور الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين.

أحاط الرئيس إلهام علييف نظيره الكازاخي علما بما يجري من احداث في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. قال الرئيس الأذربيجاني ان عملية تدقيق الحدود جارية حاليا وتتخذ أرمينيا موقفا غير مناسب لهذه العملية. أما توجه أرمينيا الى منظمة معاهدة الامن الجماعي في هذه المسألة فليس سوى محاولة تدويل المسألة وهذا أمر لا أساس له. ولم يحدث أي اشتباك في الحدود والأوضاع مستقرة وتستمر المحادثات.

من جانبه أعرب الرئيس الكازاخستاني عن شكره للرئيس الأذربيجاني على هذه المعلومات.