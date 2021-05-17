باكو، 17 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0181 أورو EUR 1 2.0681 دولار أسترالي AUD 1 1.3335 روبل بلاروس BYN 1 0.6712 ريال برازيلي BRL 1 0.3246 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1209 كرون دنماركي DKK 1 0.2781 لاري جورجي GEL 1 0.4966 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.4012 دينار الكويت KWD 1 5.6428 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4133 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0954 كرون النرويج NOK 1 0.207 زلوتي بولندا PLN 1 0.4541 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.023 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4408 دولار سنغافورة SGD 1 1.2832 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.2063 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0613 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2373 كرون التشيك CZK 1 0.0806 يوان الصين CNY 1 0.2643 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3774 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5232 كرون السويد SEK 1 0.2046 فرنك سويسرا CHF 1 1.8872 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1516 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.5654 بيسو تشيلي CLP 100 0.2446 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0162 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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