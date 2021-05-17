القوات المشاركة في التدريبات تصل الى مناطق التركز (فيديو)

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

تستمر التدريبات التي تشارك فيها أنواع مختلفة من القوات في الجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا لخطة التدريبات، تصل القوات الى مناطق التركز وتشكل مجموعات.

يتم تنظيم الأنشطة القتالية في مراكز القيادة والسيطرة للقوات.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16212354804241916510.mp4