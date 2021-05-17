باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج) أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء مبنى تدريسي جديد يتسع لـ360 مقعدا تم تشييده لمدرسة قرية Nij المتوسطة الكاملة في مقاطعة غابالا. أفادت وكالة اذرتاج ان المرسوم ينص على تخصيص 1.5 مليون مانات كشريحة أولى لوزارة التعليم من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني بغية بناء مبنى جديد بسعة 360 تلميذ للمدرسة المتوسطة الكاملة في قرية Nij بمقاطعة غابالا.

AZERTAG.AZ : إنشاء مبنى جديد لمدرسة لـ360 تلميذ في قرية Nij في غابالا

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