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    تخصيص 5 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة غابالا

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين أغداش – زاراغان – (40 كم) بويوك بيرالي – خيرخاتالا – جيغاليتي - حمزلي بمحافظة غابالا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 5 ملايين مانات كشريحة أولى للوكالة الحكومية للطرق البرية من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 5 مناطق سكنية يقطنها 7 آلاف نسمة.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 5 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة غابالا
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    تخصيص 5 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة غابالا