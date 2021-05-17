تخصيص 5 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في محافظة غابالا
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين أغداش – زاراغان – (40 كم) بويوك بيرالي – خيرخاتالا – جيغاليتي - حمزلي بمحافظة غابالا.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 5 ملايين مانات كشريحة أولى للوكالة الحكومية للطرق البرية من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 5 مناطق سكنية يقطنها 7 آلاف نسمة.
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