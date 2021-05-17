الرئيس إلهام علييف: أرمينيا تتخذ موقفا غير مناسب لعملية تدقيق الحدود
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٩]
باكو، 17 مايو (أذرتاج)
تجري حاليا عملية تدقيق الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وتتخذ أرمينيا موقفا غير مناسب لهذه العملية.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء مكالمته الهاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
أحاط الرئيس إلهام علييف نظيره علما بما يجري من احداث في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في الأيام الأخيرة مشيرا الى ان توجه أرمينيا الى منظمة معاهدة الامن الجماعي ليس سوى محاولة تدويل المسألة وهذا أمر لا أساس له. ولم يحدث أي اشتباك في الحدود والأوضاع مستقرة والمحادثات مستمرة.
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