زلزال بقوة 5.5 درجات يهز ايران

طهران، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضربت هزات أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر محافظة خراسان الإيرانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الهزات الأرضية وقعت صباح اليوم على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الارض و61 كم من مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان الشمالیة.

كما شعر السكان في مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان الشمالیة، بهذا الزلزال.

وأدى الزلزال إلى خسائر في الأبنية وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.