ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 9.3 في المائة

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتجت المؤسسات الصناعية ورجال الأعمال الأفراد العاملون في هذا المجال منتجات صناعية بقيمة 14.9 مليار مانات أو 3.8 في المائة أقل من الفترة المقابلة من عام 2020. ارتفع استخراج الغاز الطبيعي في قطاع التعدين بنسبة 6.9 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان إنتاج النفط التجاري في قطاع التعدين انخفض بنسبة 6.9 في المائة وزاد إنتاج الغاز التجاري بنسبة 9.3 في المائة.

كما انخفض الإنتاج في قطاع توليد الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد بنسبة 0.7 في المائة وارتفع في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها بنسبة 2.2 في المائة.