باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج) تم تصدير 118.9 ألف طن من فحم الكوك خلال 4 أشهر من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 7 ملايين و139.2 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 119 ألف طن من فحم الكوك في العام الجاري

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