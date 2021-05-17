تصدير 119 ألف طن من فحم الكوك في العام الجاري
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 118.9 ألف طن من فحم الكوك خلال 4 أشهر من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 7 ملايين و139.2 الف دولار أمريكي.
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