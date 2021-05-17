أذربيجان: تسجيل 426 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 13 شخصا

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 426 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 515 مصاب هذا المرض وتوفي 13 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 330 ألف و269 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 315 ألف و415 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4792 مريض منهم ويستمر علاج 10062 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و392 ألف و930 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8877 فحص طبي.