أذربيجان: تطعيم مليون و798 ألف و743 شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 آلاف و694 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 17 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 1223 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2471 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليون و798 ألف و743 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و32 ألفا و54 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و766 الف و689 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.