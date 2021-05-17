باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج) تم تصدير 39.6 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 7.1 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 40 ألف طن من القار النفطي في العام الجاري

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