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    تصدير 40 ألف طن من القار النفطي في العام الجاري

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تصدير 39.6 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 7.1 مليون دولار امريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 40 ألف طن من القار النفطي في العام الجاري
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