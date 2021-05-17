انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 10 ملايين و737.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - أبريل من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 4 مليارات و353 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 11 مليونا و839.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 4 مليارات و821 مليون دولار.
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