انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تصدير 10 ملايين و737.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - أبريل من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 4 مليارات و353 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 11 مليونا و839.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 4 مليارات و821 مليون دولار.