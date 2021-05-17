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    ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:١٤]

    باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 7 مليارات و837.5 مليون متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليار و131.4 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 4 مليارات و365.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 821.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان
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