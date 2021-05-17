ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٤]
باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 7 مليارات و837.5 مليون متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليار و131.4 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 4 مليارات و365.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 821.4 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٦]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٩]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٤]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٨]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٠:٥٤]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٥٨]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٤٨]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٤]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٠]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٠٨]
١٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
١٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢١]
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
١٦.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك