إحصاءات أوكرانيا تكشف عن حجم وقيمة التبادل التجاري مع أذربيجان خلال العام الجاري

كييف، 17 مايو، أذرتاج

قالت إحصاءات أوكرانيا إن قيمة التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال فترة يناير – أبريل كانت 8ر320 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاءات الأوكرانية أن أذربيجان صدرت إلى أوكرانيا خلال الأربعة اشهر المنتجات بقيمة 4ر178 مليون دولار فيما كانت قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أوكرانيا 4ر142 مليون دولار.

هذا وكانت قيمة التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عام 2020م 5ر771 مليون دولار وذلك اقل قدر 5ر36 مليون دولار قياسا إلى عام 2019م بسبب الجائحة.

يذكر أن أوكرانيا ثاني بلدان الفضاء السوفييتي البائد بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

حسينلي مراسل أذرتاج