كبز كنجة يفوز على صباح الرديف في انطلاقة الجولة النهائية

كنجة، 17 مايو، أذرتاج

فاز كبز كنجة على صباح الرديف باكو ضيفه بهدف دون رد في الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 131 المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم رحيموف بدون حضور جماهير.

وسجل هدف صاحب الأرض قاسموف د75.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كبز و4 لاعبين من صباح الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز اختتم كبز الموسم بالمركز الثامن برصيد 28 نقطة فيما أصبح صباح الرديف رابعا برصيد 45 نقطة.