توران طاووس يتغلب على الجيش الرياضي في الجولة الأخيرة توران طاووس صاحب البرونزية

بناء، باكو، 17 مايو، أذرتاج

تغلب توران طاووس على الجيش الرياضي مضيفه بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 133 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة قادها الحكم رجبوف بدون حضور جماهير.

وفتح الحساب نصيبوف د56 لصالح صاحب الأرض الا أن رد عليه بايراموف د60 وقاسموف د81 وجعفروف د85.

وعاقب الحكم لاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصل توران طاووس على لقب صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي في آخر الترتيب برصيد 20 نقطة.