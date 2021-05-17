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    قراباغ الرديف يخسر أمام قراداغ لوكباتان في الجولة الختامية

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    خسر قراباغ الرديف اغدام امام قراداغ لوكباتان بهدف يتيم في الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 134 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم الله وردييف بدون حضور جماهير.

    وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف ناجي زاده د85.

    وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د35 بعد الصفراء الثانية.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و9 دقائق إلى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز ارتفع قراداغ لوكباتان إلى المركز السابع برصيد 29 نقطة فيما ظل قراباغ الرديف بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة.

    AZERTAG.AZ :قراباغ الرديف يخسر أمام قراداغ لوكباتان في الجولة الختامية
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