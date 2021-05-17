مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي نائب الامين العام للناتو في بروكسل

باكو، 17 مايو (أذرتاج)

التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف في 17 مايو نائب الامين العام للناتو ميرتسا كوياني.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع الناتو في الانترنت ان اللقاء انعقد في 17 مايو في مقر حلف الناتو في بروكسل.