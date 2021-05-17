مناقشة فرص التعاون بين معهد الدراسات الشرقية والمؤسسات العلمية والتعليمية العراقية

باكو، 17 مايو، أذرتاج

التقى السكرتير الأول لسفارة جمهورية العراق في أذربيجان حذيفة ز. محمود في 17 مايو مع مديرة معهد الدراسات الشرقية الحامل اسم الأكاديمي ضياء بونيادوف لدى الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان الأكاديمية جوهر بخشعلييفا.

وأبلغ المعهد أذرتاج أنه خلال الاجتماع، تحدثت جوهر بخشعلييفا عن العلاقات العلمية والثقافية لأذربيجان مع الدول العربية، مشيرة إلى الدور المهم للمستشرقين في تعزيز هذه العلاقات. وتحدثت أيضاً عن الأبحاث التي أجراها معهد الدراسات الشرقية حول التاريخ والاقتصاد واللغة العربية وآداب الدول العربية والكتب المنشورة مشيراً إلى أن المصادر العربية تحتوي على معلومات مهمة عن تاريخ العديد من الدول، بما في ذلك أذربيجان.

قال حذيفة ز. محمود إنه مهتم بالأبحاث في مجال الدراسات العربية في معهد الدراسات الشرقية.

وناقش الطرفان في الاجتماع آفاق التعاون بين معهد الدراسات الشرقية والمؤسسات العلمية والتعليمية العراقية. وتحدثا عن الرحلات العلمية المشتركة والمشاركة في المؤتمرات وفرص التعاون في المجالات الأخرى.