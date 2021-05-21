الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التصدير البريطاني – تحديث

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 مايو اليوم وزير التصدير البريطاني غراهام ستوارت.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رحب بالوزير البريطاني وقال:

- أنا متأكد من أن جدول اعمال اللجنة موسعة جدا لأنكم يجب أن تعملون كثيرا معا. وأنا متأكد من أن زيارتكم تأتي خطوة مهمة جدا في تنفيذ خططنا وتخطيط فعاليات جديدة. والبتة، ستزيد الزيارة من علاقاتنا الثنائية المتقدمة بنجاح أيضا.

كما تعرفون انني قد زرت المملكة المتحدة مرارا. وكانت زيارتي الأخيرة قبل 3 سنوات. وقد اجتمعت آنذاك رئيسة الوزراء في حينها السيدة مي وكانت لنا مناقشات جيدة جدا. وبعد ذلك كانت العلاقات في المرحلة الفاعلة جدا رغم الجائحة. وبذلك استقبلنا فبراير العام الحالي السيدة الوزيرة مورتون. وكان لنا حديث جيد معها أيضا. وتزورنا الآن أنت. وكل هذه تظهر الحوار السياسي الفاعل جدا وآفاقا كبيرة في المجال الاقتصادي.

والقيت نظرة على معلومات ومعطيات قبل زيارتكم أذربيجان فوجدت أن حجم الاستثمار في المملكة المتحدة إلى أذربيجان يزيد عن 30 مليار دولار. هذا كثير للغاية حقا. هذا ساهم في تنميتنا وليس تنمية صناعة النفط والغاز عندنا فقط بل وتنميتنا العامة أيضا. لأن هذا الاستثمار أدى إلى إيرادات تدخل ميزانيتنا ونستثمرها مكررا في المجالات غير النفطية. والتعاون متطور اليوم تطورا فاعلا جدا. بي بي شريكنا الاستراتيجي خلال 30 سنة وبعدها 30 سنة أخرى على الأقل لأن ثمة آفاق جديدة وتم التوقيع على عقود جديدة.

كما تعلمون أن بي بي وأذربيجان تعملان على حدة على موارد الطاقة المتجددة. وقدم وزيرنا معلومات اليّ مؤخرا أن هناك خطة استثمار في إنتاج الطاقة الشمسية في الأراضي المحررة من الاحتلال. ويكون ذلك مثمرا جدا بالنسبة لنا خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار اننا اعلننا أراضي قراباغ المحررة من الاحتلال أراضي "المنطقة الخضراء" و"المدن الذكية". وفي الوقت ذاته، أود أن اذكر أننا دعونا شركات بريطانية كونها شركائنا في صفوف شركات أجنبية أولى للعمل معنا سويا في إعادة بناء الأراضي المحررة من الاحتلال وإعادة تأهيلها وإعمارها وهذه العملية قد انطلقت. واعدّت خطط رئيسية للمدن ونحن حاليا في المرحلة الفاعلة جدا. ونريد توسيع التعاون مع شركات بريطانيا التي هي بلد صديق بالنسبة لنا. وانا متأكد من أن هذه القضية هي الأخرى ستطرح على بساط البحث خلال اجتماع اللجنة. وبذلك تعاوننا الثنائي يملك حقا جدول الأعمال الموسع. ومرة أخرى، أهلا وسهلا في أذربيجان.

قال وزير التصدير البريطاني غراهام ستوارت:

- سيادة الرئيس، أشكركم على حفاوة الاستقبال. وأنا مسرور من الزيارة. المملكة المتحدة كما تعرفون انتم أيضا شريك طويل الأمد لأذربيجان وتدافع عن سيادة بلادكم واستقلاله. ونحن مسرورون من كوننا شريكا لأذربيجان خلال هذه السنوات المديدة ونعتز بذلك. ويهمنا كذلك عدد كثير من المسائل ولكني أود أن اختار اثنين منها وأولهما رؤيتكم حول مستقبل أخضر وأكثر استدامة تلتزم به المملكة المتحدة أيضا. واعتبر أن ضمان أذربيجان كون بلد لا يملك اقتصاد النفط والغاز الناجح فقط بل ويضع خططا استراتيجية في الآفاق طويلة الأمد مع التفكير في المستقبل أيضا يوافق مع رؤيتكم. لان المستقبل يكون اخضر والاستثمارات العالمية تصب في هذا المجال وتكون فرصة لتعميق علاقاتنا.

كما ذكرتم أنتم أن بي بي شريك استراتيجي لكم وهناك إمكانات كبيرة. وبتحديد سياسة وفعاليات صائبة يتألف تراثكم طويل الأجل لبلادكم أنكم أسستم بلادكم على أساس النفط والغاز ولكنكم تنظرون في المستقبل في نفس الوقت.