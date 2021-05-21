إنتاج 8.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتج 8 مليارات و383 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري. تم شراء السلع 8 مليارات و123.8 مليون كيلو واط / ساعي من الكهرباء.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 7 مليارات و652.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية 427.7 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و13.8 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و29.9 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.