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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية صاريداش المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٣٠]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية صاريداش المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16215828503114746710.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية صاريداش المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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