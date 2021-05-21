وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية صاريداش المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٣٠]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية صاريداش المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16215828503114746710.mp4
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